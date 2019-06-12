قائد إيرلندا الشمالية يعتزل كرة القدم

أعلن قائد ​منتخب إيرلندا​ الشمالية السابق لكرة القدم، المخضرم آرون هيوز، وضع حد لمسيرته الاحترافية، التي استمرت لـ 22 عاما، في الملاعب.

وألقى آرون هيوز، البالغ من العمر 39 عاما، خطابا عاطفيا في غرفة تغيير الملابس بعد فوز منتخب بلاده (1-0) على نظيره البيلاروسي.

وخاض آرون هيوز، أول مباراة له مع إيرلندا الشمالية في عام 1998، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما، ودافع عن ألوانه في 112 مباراة دولية.

المصدر: وكالات