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شاهد.. حركة لم ترق لمبابي!

الرياضة

شاهد.. حركة لم ترق لمبابي!
Reuters
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مازح لاعب خط وسط منتخب أندورا، كريستيان مارتينيز، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد المباراة بينهما، ضمن تصفيات نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، بطريقة لم ترق للأخير.

وانتزع كريستيان مارتينيز قبعة مبابي، الذي كان يدلي بتصريحات صحفية، لكن يبدو أن "الحركة" لم ترق لمهاجم باريس سان جيرمان، من خلال نظراته الحادة، قبل أن يتدخل المهاجم الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان، في الوقت المناسب وينقذ الموقف، بقوله يجب نزع القبعة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب "الديوك" الفرنسية على أندورا بأربعة أهداف نظيفة، ويتصدر قائمة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط.

المصدر: "rsport.ria.ru" 

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