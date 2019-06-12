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زيدان يبحث عن مكان لفينيسيوس

الرياضة

زيدان يبحث عن مكان لفينيسيوس
Globallookpress
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فندت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشائعات حول عدم اقتناع المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، بالجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، وربما يفكر في إعارته هذا الصيف.

وأكدت "ماركا" أن زيدان يفكر في تغيير مركز فينيسيوس، ليلعب في الجهة اليمنى، مع قدوم النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي يفضل اللعب في الجهة اليسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي يعمل جاهدا على أن يشرك المهاجم البرازيلي الشاب (18 عاما) في مراكز عديدة في خط الهجوم وبهذه الطريقة سوف يتطور اللاعب الشاب كثيرا.

المصدر: وكالات

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