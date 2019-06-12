بدء العد التنازلي لـ "يورو 2020".. فوز نجوم روسيا على أساطير أوروبا

جرت في مدينة بطرسبورغ الروسية، إحدى المدن المستضيفة لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، اليوم الأربعاء، مباراة للأساطير، بمناسبة تبقي عام واحد على انطلاق "يورو 2020".

وجمعت المباراة فريق نجوم روسيا مع فريق مشكل من بعض أساطير الكرة الأوروبية، وهم سفراء "يورو 2020"، وانتهت بفوز نجوم روسيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (16-16).

ومثل فريق نجوم منتخب روسيا سابقا، كل من: ميخائيل كيرجاكوف، فلاديسلاف راديموف ودينيار بيلياليتدينوف، رومان شيروكوف، ودميتري سيتشوف.

بينما تألف فريق الأساطير، من اللاعبين القدامى وهم: اليوناني أنطونيوس نيكوبوليديس، الإيطالي جيانلوكي زامبروتا، والفرنسيان روبير بيريس ودافيد تريزيغه، والإسباني فرناندو مورينتيز.

وبدأ اليوم الأربعاء العد التنازلي للبطولة، التي ستنطلق يوم 12 يونيو المقبل، وستستمر حتى 12 يوليو 2020.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، في 12 مدينة أوروبية، لأول مرة في تاريخ المسابقة، وهي: أمستردام، باكو، بيلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما، وسان بطرسبورغ.

وأطلق رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني، هذه الفكرة عقب النسخة الأخيرة في بولندا وأوكرانيا.

المصدر: "sportbox.ru"