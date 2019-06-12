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شاهد.. ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد لوكا يوفتش

الرياضة

شاهد.. ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد لوكا يوفتش
Globallookpress
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قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء رسميا، مهاجمه الجديد الصربي لوكا يوفيتش، القادم من فريق آينترخت فرانكفورت الألماني، لوسائل الإعلام والجماهير.

ورحب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالمهاجم الشاب لوكا يوفيتش، في مقر النادي الملكي، والتقطوا الصور التذكارية، خلال تقديمه أمام وسائل الإعلام والجمهور.

وارتدى لوكا يوفيتش، البالغ من العمر 21 عاما، قميص الميرينغي ونزل إلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، لتحية جماهير ريال مدريد.

ولكن الغريب أن قميص اللاعب لم يحمل أي رقم، ما يدل على احتمال حدوث مفاجآت داخل القلعة البيضاء، ربما بانتظار رحيل لاعب معين ليحصل على رقمه، علما أن اللاعب الصربي كان يرتدي القميص رقم (9) مع فريقه السابق، بينما يحمل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هذا الرقم مع ريال مدريد.

المصدر: "twitter/realmadrid"

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