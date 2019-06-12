الدنمارك تعين المدرب هيولماند بدءا من 2020

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم تعيين كاسبر هيولماند مدرب ماينتس السابق، لقيادة المنتخب الوطني بدءا من 2020 ولمدة أربع سنوات.

وسيتولى المدرب الدنمركي البالغ 47 عاما المسؤولية خلفا للمدرب الحالي أوجه هاريده الذي يشغل المنصب منذ 2016 وقاد الفريق إلى دور الـ16 في مونديال روسيا الماضي.

Efter EM i 2020 kommer der nye kræfter i spidsen for Herrelandsholdet. Kasper Hjulmand tiltræder som landstræner og Morten Wieghorst som assistent 🇩🇰

“Det er en kæmpe ære, og jeg glæder mig,” siger Hjulmand.

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وتحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا 2020، برصيد 5 نقاط، وراء إيرلندا المتصدرة بعشر نقاط.

المصدر: "رويترز"