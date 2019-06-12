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الدنمارك تعين المدرب هيولماند بدءا من 2020

الرياضة

الدنمارك تعين المدرب هيولماند بدءا من 2020
Reuters RITZAU SCANPIX
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أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم تعيين كاسبر هيولماند مدرب ماينتس السابق، لقيادة المنتخب الوطني بدءا من 2020 ولمدة أربع سنوات.

وسيتولى المدرب الدنمركي البالغ 47 عاما المسؤولية خلفا للمدرب الحالي أوجه هاريده الذي يشغل المنصب منذ 2016 وقاد الفريق إلى دور الـ16 في مونديال روسيا الماضي.

وتحتل الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا 2020، برصيد 5 نقاط، وراء إيرلندا المتصدرة بعشر نقاط.

المصدر: "رويترز"

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