مفاجأة ..برشلونة ينسحب من صفقة دي ليخت

أثارت مماطلة الهولندي ماتياس دي ليخت في حسم أمر انتقاله غضب برشلونة، ما اضطر إدارة النادي الكتالوني لمطالبته بتحديد موقفه من الانضمام إلى البلوغرانا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قرر الانسحاب من صفقة اللاعب الهولندي وعدم الدخول في مزاد للظفر بخدماته على الرغم من أنه كان محط أنظار الفريق الكتالوني طوال الفترة الماضية.

ويعود سبب القرار المفاجئ الذي سيتخذه برشلونة، لدخول بعض الأندية الأخرى على خط المفاوضات، علاوة على عدم حسم دي ليخت موقفه ومماطلته في إعلان قراره، فضلا عن مغازلته لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

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El enfado del Barça con De Ligt 😡



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ويسعى وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا لرفع سعر اللاعب وتحقيق المطالب المالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رايولا يتواجد في باريس لمدة يومين، من أجل التفاوض مع سان جيرمان بشأن صفقة اللاعب الهولندي البالغ 19 عاما.

وأشارت إلى أن سان جيرمان سيقدم لأياكس 75 مليون يورو على الأقل، بالإضافة إلى شيك فارغ للاعب، من أجل رفض عرض برشلونة.

وينتهي عقد دي ليخت مع فريقه أياكس عام 2021، ولا يبدو أنه راغب بالبقاء داخل الفريق، حيث يخطط للانتقال نحو تجربة عالمية أعلى في مسيرته الكروية.

المصدر: وكالات