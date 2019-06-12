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هدية تونسية غالية لرئيسة كرواتيا (صور)

الرياضة

هدية تونسية غالية لرئيسة كرواتيا (صور)
Reuters ANTONIO BRONIC
هدية تونسية غالية لرئيسة كرواتيا (صور)
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قدم وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم هدية رمزية لرئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، وذلك على هامش المباراة الودية التي جمعت أمس منتخب كرواتيا و"نسور قرطاج".

ونشر الاتحاد التونسي عبر حسابه في "فيسبوك" صورا لتقديم الجريء الهدية لرئيسة كرواتيا، وهي عبارة عن القميص الرسمي لمنتخب تونس.

وحقق منتخب تونس فوزا تاريخيا على نظيره الكرواتي (2-1)، حيث بات أول منتخب عربي وإفريقي يفوز على كرواتيا.

وتدخل مواجهة المنتخبين في إطار استعدادات "نسور قرطاج" لخوض غمار نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب تونس المتوج باللقب القاري عام 2004 على أرضه، في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات مالي، وموريتانيا، وأنغولا.

المصدر: FTF.OFFICIELLE

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