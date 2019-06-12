شاهد.. إنسيني يسحر عشاق "الأتزوري" بهدف مذهل
سحر لورنزو إنسيني عشاق منتخب إيطاليا لكرة القدم، بإحرازه هدفا رائعا خلال مباراة جمعت أمس منتخب "الأتزوري" بضيفه البوسني في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.
واستقبل إنسيني على حدود منطقة الجزاء كرة من ركنية نفذها زميله فيديريكو بيرنارديسكي، ليقابلها بتسديدة صاروخية على الطاير، لتستقر الكرة في مرمى حارس منتخب البوسنة والهرسك، الذي لم يحرك ساكنا واكتفى بمشاهد الكرة وهي تتهادى إلى شباكه في الدقيقة 49.
Lorenzo Insigne, ladies and gentlemen. pic.twitter.com/4VGSpHln7h— Che Calcio Fai? (@CalcioFai) 11 июня 2019 г.
What a goal from our capitano Lorenzo Insigne!!— SSC Nap⚽️li News (@SSCNapoliNews_) 11 июня 2019 г.
2 goals in 2 games for the Azzurri! And he even grabbed the assist for Verratti’s late winner 😎#Insigne#Azzurri#Goals#Assist#WhatAHit
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وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة العاشرة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد المنتخب البوسني عند 4 نقاط، ويحتل المركز الخامس قبل الأخير.
المصدر: وكالات