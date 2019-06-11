هازارد يحضر مفاجأة لجماهير ريال مدريد

ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن البلجيكي إيدين هازارد القادم من تشيلسي، يجهز مفاجأة لجماهير ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي خلال تقديمه لاعبا جديدا للفريق الملكي.

وقالت الشبكة المدريدية الشهيرة إن هازارد يحاول تعلم بعض الكلمات باللغة الإسبانية للتحدث بها خلال المؤتمر الصحفي بعد ترحيب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، به أمام جماهير الملكي، وذلك من أجل إسعادهم.

وسيحاول هازارد، البالغ من العمر 28 عاما، خطف قلوب جماهير ريال مدريد منذ اليوم الأول، ولذلك من المهم له التحدث ببعض الكلمات الإسبانية بخلاف الجملة التقليدية "هلا مدريد".

ويستغل هازارد وجوده مع مواطنه الحارس تيبو كورتوا في معسكر منتخب بلجيكا من أجل تعلم اللغة بسهولة عن طريقه، حيث يتحدث كورتوا باللغة الإسبانية بطلاقة بعد قضائه فترة أولى في مدريد عندما كان يلعب مع أتلتيكو، وعاد إلى العاصمة الإسبانية من جديد عبر بوابة ريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد رسميا تعاقده مع النجم البلجيكي بعقد لمدة خمس سنوات، يحصل هازارد بموجبه على 15 مليون يورو راتبا سنويا، بينما بلغت قيمة الصفقة 100 مليون يورو، إضافة إلى 30 مليون يورو متغيرات.

وتعتبر صفقة هازارد الرابعة بالنسبة لريال مدريد هذا الصيف، حتى الآن، بعد ضم كل من المهاجم رودريغو غويس من سانتوس البرازيلي، والمدافع إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي، والمهاجم لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

المصدر: وكالات