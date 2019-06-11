شاهد.. سوريا تسقط أمام أوزبكستان

خسر منتخب سوريا أمام نظيره الأوزبكي (2-0) في مباراة ودية لكرة القدم، جرت بينهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ويدين المنتخب الأوزبكي بالفضل في انتصاره لمهاجمه إيلدور شومورودوف، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين الـ (2، و42) من زمن اللقاء.

ومني منتخب سوريا بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة الساحقة أمام نظيره الإيراني بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة الودية الدولية أيضا، التي جرت بينهما، يوم الخميس الماضي، على ملعب آزادي الدولي في العاصمة طهران.

المصدر: وكالات