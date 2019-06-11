حظر حشيش القنب الهندي في أولمبياد طوكيو 2020

حذر منظمو أولمبياد طوكيو 2020 الدول المشاركة في الألعاب الصيفية من عدم التراخي مع من يتعاطون حشيش القنب الهندي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة توشيرو موتو الثلاثاء إن هناك دولا ومناطق في العالم تتراخى مع استخدام حشيش القنب، الذي يعد تعاطيه في اليابان انتهاكا للقانون، كما يجب إحالة هذا الأمر إلى رؤساء البعثات المشاركة عندما يزورون طوكيو قبيل الألعاب.

وتعد قوانين حشيش القنب صارمة في اليابان، حيث تصل مدة سجن مستخدميها إلى خمس سنوات ومروجيها لسبع سنوات.

#Tokyo2020 : les consommateurs de cannabis mis en garde https://t.co/k4B44f4fRC — Le Quotidien (@le_quotidien_lu) June 11, 2019

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كما يعتبر حشيش القنب من المواد الممنوعة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

بالمقابل تعتبر الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات أن الماريجوانا قد "تقلل من القلق والتوتر، ما يؤدي إلى أداء رياضي أفضل تحت الضغوط".

وكانت قضية معاقبة لاعبي سنوبورد قد تصدرت العناوين في اليابان بعد ظهور آثار ماريجوانا في شعرهما بعد حفلة في كولورادو في ديسمبر 2015.

وتتضمن ألعاب طوكيو 2020 رياضيتي التزلج على الألواح وركوب الأمواج اللتين ترتفع معدلات تعاطي المواد المخدرة بين هواتهما.

المصدر: "أ ف ب"