رسميا.. فونسيكا مدربا جديدا لروما

عين نادي روما الإيطالي المدير الفني البرتغالي باولو فونسيكا مدربا جديدا له، خلفا للإيطالي كلاوديو رانيري، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وسيشرف فونسيكا على فريق العاصمة الإيطالية، خلال العامين المقبلين مع إمكانية إضافة عام ثالث.

Paulo Fonseca sarà il nuovo responsabile tecnico dell’#ASRoma dalla stagione 19-20 — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 июня 2019 г.

وأعرب المدرب البرتغالي البالغ 46 عاما، عن سعادته بتولي مسؤولية تدريب روما، حيث قال: "أنا سعيد جدا لحصولي على هذا المنصب. أشكر النادي على منحي هذه الفرصة لإظهاري قدراتي.. أنا متحمس ومتحفز للتحديات التي سأواجهها.. أعتقد أنه يمكننا تحقيق شيء خاص".

Paulo Fonseca: "Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l’ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi e di cominciare a lavorare".



"Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale” #ASRomapic.twitter.com/Dr7YiYEoRM — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 июня 2019 г.

وأشرف فونسيكا خلال المواسم الثلاثة الماضية على نادي شاختار دونيتسك، وتوج معه خلال تلك الفترة بثلاثة ألقاب في الدوري الأوكراني، ومثلها في كأس أوكرانيا، إضافة إلى لقب واحد في كأس السوبر الأوكراني.

وكان نادي روما أقال مدربه السابق أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه خلال الموسم الماضي، وعين رانييري كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

المصدر: championat.com