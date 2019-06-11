لاعب واحد راوغ فان دايك هذا الموسم.. من هو؟

برز الدولي الهولندي فيرغل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي بشكل لافت هذا الموسم، ليصبح بمثابة صخرة في دفاع "الريدز"، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر.

وخاض فان دايك 56 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، بينها مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ومواجهات أخرى مع منتخب هولندا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، التي بلغ منتخب "الطواحين" مباراتها النهائية، قبل أن يخسر أمام البرتغال (0-1).

ورغم هذا الكم الكبير من المباريات، فلم يقو أي لاعب على مراوغة فان دايك في موسم 2018/2019، باستثناء لاعب واحد، وهو الألماني لوري ساني جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

Virgil van Dijk made 56 appearances in the Premier League, Champions League and Nations League combined in 2018-19.



Leroy Sané was the only player to dribble past him.



19-11-2018 | Germany 2-2 Netherlands | 42nd minute pic.twitter.com/Rma4IXayd1 — Squawka Football (@Squawka) 9 июня 2019 г.

وبحسب موقع "سكواكا" البريطاني المتخصص في إحصائيات كرة القدم، فإن ساني نجح في مراوغة المدافع الهولندي الصلب، في الدقيقة 42 من المباراة التي جمعت منتخب هولندا بنظيره الألماني في نوفمبر الماضي، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

المصدر: وكالات