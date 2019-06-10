 
مباشر

كوسوفو تفجر مفاجأة مدوية في تصفيات "يورو 2020"

الرياضة

كوسوفو تفجر مفاجأة مدوية في تصفيات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyyh

حقق منتخب كوسوفو مفاجأة مدوية في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، بفوزه على نظيره البلغاري (3-2) في عقر داره، في الوقت القاتل.

وأحرز ثلاثية كوسوفو كل من اللاعبين، ميلوت راشيتسا، وفيدات موريكي، وألبا راشاني، في الدقائق الـ (14، 64، 90) على الترتيب.

إقرأ المزيد
رونالدو لا يزال متعطشا للمزيد من الألقاب
رونالدو لا يزال متعطشا للمزيد من الألقاب

بينما سجل ثنائية بلغاريا، كل من اللاعبين، إيفلين بوبوف، ونيكولاي ديميتروف، في الدقيقتين (3-2) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين. 

وحقق منتخب كوسوفو أول انتصار له في التصفيات، مقابل تعادلين حتى الآن، وبالتالي رفع رصيده إلى 5 نقاط، وتقدم إلى المركز الثالث.

في المقابل، منيت بلغاريا بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل تعادلين، وتشغل المرتبة الرابعة، برصيد نقطتين فقط.

ويتصدر منتخب إنجلترا قائمة المجموعة، بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، من مباراتين، ويليه نظيره التشيكي في المركز الثاني، برصيد 6 نقاط، حصدها من ثلاث مباريات.   

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محال مغلقة ومتاريس بالشوارع.. جولة في الخرطوم في ثاني أيام العصيان المدني