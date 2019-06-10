أعلنت شركة "إكسون موبيل مصر" الرائدة في تسويق المنتجات البترولية لأكثر من 115 عاما، عن بدء التعاون مع نجم الكرة محمد صلاح، ليصبح بموجبه سفيرا لها في مصر.

وأكد سامي الأنصاري المدير العام للزيوت في شركة "إكسون موبيل مصر"، خلال احتفالية خاصة بهذه المناسبة حضرها، محمد صلاح نجم ليفربول، على أهمية هذا التعاون ومردوده الإيجابي، بقوله: "يأتي تعاوننا مع النجم العالمي محمد صلاح في إطار اهتمامنا بالشباب، والأثر الإيجابي للرياضة عليهم، وانطلاقا من كوننا شركة رائدة تقدم خدمات متكاملة ومتنوعة ومتطورة في كل محطات ومراكز موبيل المنتشرة على مستوى الجمهورية".

بدوره صرح محمد صلاح، قائلا: "سعدت كثيرا بالشراكة مع إكسون موبيل مصر، الشركة التي تمد ملايين المصريين بمنتجاتها كل يوم. وأتطلع للتعاون معهم وآمل أن تحقق هذه الشراكة نجاحا كبيرا".

المصدر: وكالات