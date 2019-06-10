استبعاد عدد من لاعبي بيشكتاش التركي بسبب فضيحة جنسية!

استبعد فريق بيشكتاش التركي لكرة القدم تحت 16 عاما، عددا من لاعبيه، بسبب فضيحة جنسية، وذلك خلال مشاركته في بطولة "Cup of Rhodes Knights 2019"، في جزيرة رودس اليونانية.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن لاعبي الفريق التركي قاموا باستدعاء فتيات إلى الفندق، وبمعرفة الجهاز التدريبي الذي تورط معهم في الفضيحة الجنسية.

وتم استبعاد اللاعبين المتورطين في الفضيحة الجنسية من تدريبات الفريق ومباراته في اليوم التالي، والتي انتهت بفوز بيشكتاش على باناثينايكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات