شاهد ميسي يتألق مع الأرجنتين أمام نيكاراغوا

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا عريضا أمام نيكاراغوا 5-1 في مباراة ودية قبل السفر إلى البرازيل لخوض بطولة "كوبا أمريكا 2019".

وجاءت خماسية الأرجنتين في المباراة التي أقيمت على ملعب "بيسينتيناريو" في مدينة سان خوان الأرجنتينية من خلال ثنائية لنجم وقائد الفريق ليونيل ميسي في الدقيقتين 36 و38، وثنائية للاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 62 و72، وهدف خامس عبر روبرتو بيرييرا في الدقيقة 80.

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وتستهل الأرجنتين مشوارها في بطولة "كوبا أمريكا" السبت المقبل أمام كولومبيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا باراغواي وقطر.

ويتطلع "الألبيسيليستي" للفوز بلقب البطولة الـ15، والذي نالته آخر مرة عام 1993 وخسرت نهائي آخر نسختين أمام تشيلي،

أما نيكاراغوا فتستعد لخوض بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" والتي ستقام في الولايات المتحدة وكوستاريكا وجامايكا في الفترة من 15 يونيو وحتى 7 يوليو.

المصدر: وكالات