تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن جانب من مغامراته مع النادي الكتالوني خلال سنواته الأولى مع الفريق، وذلك في مقابلة نشرها موقع "tycsports" الأرجنتيني.

وكشف ميسي، لأول مرة، عن هروبه من نادي برشلونة من أجل المشاركة مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد بكين 2008، حين سافر إلى إيطاليا ومنها إلى الصين.

وقال ميسي: "لقد هربت إلى إيطاليا للحصول على التأشيرة، ومن هناك سافرت إلى الصين"، مضيفا: "كنت غاضبا جدا من قرار النادي (بعدم السماح له بالسفر)، وقلت لهم لا أستطيع السيطرة على نفسي وأريد الانضمام للمنتخب".

وتمكن ميسي رفقة زملائه في المنتخب من الظفر باللقب في أولمبياد بكين 2008، ليكون ذلك أول ألقاب ميسي الدولية.

#MessiEnEF y su pelea con Barcelona para ir a los Juegos Olímpicos 2008: "Nadie quería que vaya y Guardiola fue el que me dio el permiso. Quería irme a la mierda y lo hacía saber". pic.twitter.com/4Y6Y9o3rS0 — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2019

كما أبدى ميسي امتنانه لمدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا، الذي سمح له لاحقا بالانضمام إلى منتخب الأرجنتين بشرط أن يرافقه أحد أعضاء النادي.

La Pulga recordó la charla que tuvo con Guardiola en medio de una pretemporada en Italia.#MessienEFhttps://t.co/a9jpFGAV0p — TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2019

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وانضم ميسي إلى معسكر منتخب الأرجنتيني مؤخرا، استعدادا لبطولة كوبا أميركا، التي تستضيفها البرازيل في الفترة بين 14 يونيو الجاري و7 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات