إعادة انتخاب إنفانتنيو رئيسا لـ"الفيفا"

أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" انتخاب رئيسه السويسري جياني إنفانتينو لولاية ثانية حتى 2023، خلال الاجتماع الـ69 لجمعيته العمومية في باريس اليوم الأربعاء.

وتمت إعادة انتخاب إنفانتينو بالتزكية بعد توصية من مجلس "الفيفا" اتخذت الاثنين، وأقرتها الجمعية العمومية بغالبية 202 صوت، ورفض 3 أصوات فقط، من بين 210 اتحادا مخولة بالتصويت.

Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023 — FIFA Media (@fifamedia) June 5, 2019

وقال إنفانتينو بعد إعادة انتخابه: "الأعوام الثلاثة الماضية لم تكن مثالية، لقد ارتكبت أخطاء، ومن المؤكد أنني حاولت تحسين الأمور. لكن اليوم، في يوم الانتخاب، لا أحد يتحدث عن أزمة أو فضائح وفساد. نتكلم عن منظمة تتحدث كرة القدم".

وتابع "شكرا أصدقائي، لأنه بفضلكم تمكنا من تحويل الفيفا إلى فيفا جديد. منظمة أصبحت اليوم مرادفة للمصداقية، الثقة والنزاهة".

وخلف إنفانتينو البالغ 49 عاما، مواطنه جوزيف بلاتر في فبراير 2016، بعد فضيحة فساد كبرى هزت المنظمة العالمية.

المصدر: أ ف ب