صلاح ينفجر غضبا بسبب حرمانه صلاة العيد في مصر (فيديو)

غضب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لعدم قدرته على أداء صلاة عيد الفطر في قريته نجريج بسبب "عدم احترام" خصوصيته من "بعض الصحفيين وبعض الناس".

ووصل صلاح البالغ 26 عاما إلى مسقط رأسه في نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية لقضاء العيد مع أسرته، بعد حصده لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه.

لكن تجمهر العشرات من أبناء البلدة أمام منزل عائلة صلاح لالتقاط الصور معه، حرمه من تأدية الصلاة، فكتب في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 5, 2019

وسجل صلاح السبت الماضي هدف الافتتاح لليفربول من ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال ضد مواطنه توتنهام هوتسبر في المباراة التي انتهت لصالح فريقه 2-0، ليقود "الريدز" للتتويج بلقبه الأول في المسابقة القارية منذ 2005، والسادس في تاريخ النادي.

المصدر: أ ف ب