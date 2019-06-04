 
مباشر

RT تدعوكم لاختيار أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018-2019 (فيديو)

الرياضة

RT تدعوكم لاختيار أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018-2019 (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxvz

ترغب قناة RT في استقراء آراء قرائها ومتابعيها الكرام بخصوص أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018-2019.

واخترنا لكم 5 أهداف، لاختيار الأجمل منها:

1- هدف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مرمى بورتو البرتغالي في إياب ربع النهائي.

2- هدف المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي في شباك توتنهام الإنجليزي في إياب نصف النهائي.

3- هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في مرمى ليفربول في ذهاب الدور نصف النهائي.

4- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

5- هدف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة في مرمى ليفربول في ذهاب نصف النهائي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تغريدة عن قمم مكة.. عاصفة غضب في وجه عزمي بشارة