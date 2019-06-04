RT تدعوكم لاختيار أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018-2019 (فيديو)
ترغب قناة RT في استقراء آراء قرائها ومتابعيها الكرام بخصوص أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018-2019.
واخترنا لكم 5 أهداف، لاختيار الأجمل منها:
1- هدف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مرمى بورتو البرتغالي في إياب ربع النهائي.
April 17, 2019
2- هدف المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي في شباك توتنهام الإنجليزي في إياب نصف النهائي.
#AJATOT Ajax make me proud Another Stunner what a goal pic.twitter.com/vmy7IvHcLG— @Wasiomabashir3 (@wasiomabashir3) May 8, 2019
3- هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في مرمى ليفربول في ذهاب الدور نصف النهائي.
May 1, 2019
4- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الرابعة من دور المجموعات.
1:0. pic.twitter.com/l5GIrwJzuH— Hey (@sizifar) November 7, 2018
5- هدف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة في مرمى ليفربول في ذهاب نصف النهائي.
May 1, 2019
المصدر: RT