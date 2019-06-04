رسميا.. الصين تستضيف كأس آسيا 2023

فازت الصين، اليوم الثلاثاء، بحق استضافة نسخة كأس أمم آسيا لكرة القدم لعام 2023.

ولم تتقدم أي دولة بخلاف الصين، بطلب استضافة البطولة القارية، ليصدق الاتحاد الآسيوي، على اختيارها لاستضافة البطولة قبل انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في باريس غدا الأربعاء.

وانسحبت إندونيسيا وتايلاند في 2017 من سباق استضافة البطولة، وسارت كوريا الجنوبية على نفس النهج في العام الحالي.

#AsianCup2023 host nation to be confirmed tomorrow at the AFC Extraordinary Congress in Paris, France!https://t.co/LsUX2jElb2 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 3, 2019

وتستضيف الصين، البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2004، ونظمت الإمارات النسخة الماضية للبطولة والتي فازت قطر بلقبها للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر: وكالات