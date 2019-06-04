كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" النقاب عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019.

وطرح الحساب الرسمي للـ"تشامبيونزليغ" استطلاعا تضمن أربعة أهداف مرشحة لجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم، وجاءت كالآتي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة ضد ليفربول) - مباراة ذهاب الدور نصف النهائي.

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد) - دور المجموعات الجولة الرابعة.

3- الهولندي أريين روبين (بايرن ميونخ ضد بنفيكا) - دور المجموعات الجولة الخامسة.

4 - الكرواتي إيفان راكيتيتش (توتنهام ضد برشلونة) - دور المجموعات الجولة الثانية.

⚽️🏆 Goal of the Tournament 🏆⚽️



✨ Lionel Messi: BARCELONA v Liverpool

✨ Cristiano Ronaldo: JUVENTUS v Manchester United

✨ Arjen Robben: BAYERN v Benfica

✨ Ivan Rakitić: Tottenham v BARCELONA



Which ⚽️ should top the poll?#UCL| @NissanFootball — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 3, 2019

وتوّج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تغلبه على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: ChampionsLeague/twitter