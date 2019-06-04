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صراع جديد بين ميسي ورونالدو على جائزة خاصة في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

صراع جديد بين ميسي ورونالدو على جائزة خاصة في دوري الأبطال (فيديو)
Reuters
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" النقاب عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019.

وطرح الحساب الرسمي للـ"تشامبيونزليغ" استطلاعا تضمن أربعة أهداف مرشحة لجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم، وجاءت كالآتي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة ضد ليفربول) - مباراة ذهاب الدور نصف النهائي.

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد) - دور المجموعات الجولة الرابعة.

3- الهولندي أريين روبين (بايرن ميونخ ضد بنفيكا) - دور المجموعات الجولة الخامسة.

4 - الكرواتي إيفان راكيتيتش (توتنهام ضد برشلونة) - دور المجموعات الجولة الثانية.

وتوّج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تغلبه على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: ChampionsLeague/twitter

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