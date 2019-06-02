تسجيل حركة للجمباز باسم "أبو السعود"

حقق لاعب الجمباز الأردني، أحمد أبو السعود، إنجازا غير مسبوق لبلاده في هذه الرياضة، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للتحدي، التي اختتمت اليوم الأحد في سلوفينيا.

وتمكن أبو السعود من تنفيذ حركة جديدة على جهاز المقابض "حصان الحلق" وقد أقرت لجنة الحكام عقب نهاية البطولة إدراج هذه الحركة باسم اللاعب الأردني.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي للجمباز اجتماعها في شهر أغسطس القادم، ليتم إدراج حركة أحمد أبو السعود في القانون الدولي للجمباز، وسيتم تعميمها على جميع الاتحادات الوطنية.

وتأهل أحمد أبو السعود إلى النهائي على جهاز المقابض بحصوله على المركز الثاني من بين 33 رياضيا شاركوا في المنافسات، لكن الحظ لم يحالفه في النهائي للحصول على ميدالية.

المصدر: "khaberni.com"