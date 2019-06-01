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أوساكا تودع ملاعب "رولان غاروس" (فيديو)

الرياضة

أوساكا تودع ملاعب
Reuters
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خرجت اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو.

وخسرت أوساكا، المصنفة أولى، أمام اللاعبة التشيكية كاتيرينا سينياكوفا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (4-6) و(2-6)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت.

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وستلعب كاتيرينا سينياكوفا، في الدور الرابع، مع اللاعبة الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة 14، التي تغلبت بدورها على الروسية آنا بلينكوفا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-7) و(6-4).

المصدر: "twitter/rolandgarros" 

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