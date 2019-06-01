أوساكا تودع ملاعب "رولان غاروس" (فيديو)
خرجت اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو.
وخسرت أوساكا، المصنفة أولى، أمام اللاعبة التشيكية كاتيرينا سينياكوفا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (4-6) و(2-6)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت.
World No. 1 gone!@K_Siniakova produces the upset of the tournament, ousting Osaka 6-4 6-2.#RG19pic.twitter.com/TUjeRv2TdI— Roland-Garros (@rolandgarros) 1 июня 2019 г.
وستلعب كاتيرينا سينياكوفا، في الدور الرابع، مع اللاعبة الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة 14، التي تغلبت بدورها على الروسية آنا بلينكوفا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-7) و(6-4).
المصدر: "twitter/rolandgarros"