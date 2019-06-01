برشلونة يحدد شروطه لاستعادة نيمار

حدد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عددا من الشروط التي يمكنه بموجبها الدخول في مفاوضات لاستعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية، فإن النجم البرازيلي يلزمه الكشف عن رغبته في العودة إلى الفريق الكتالوني بشكل علني، كما يتوجب عليه، الموافقة على خفض راتبه، علما بأنه يتقاضى حاليا في سان جيرمان، 37 مليون يورو سنويا.

🤔 El brasileño debería además bajar su ficha y retirar su demanda contra el club catalánhttps://t.co/9b9MS5cetQ vía @sergisoleMD — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 1 июня 2019 г.

ومن بين الشروط الأخرى التي وضعها نادي برشلونة، هي أن يسحب نيمار الدعوى القضائية التي رفعها ضده، بشأن عدم دفع مكافأة تمديد عقد الدولي البرازيلي في عام 2016.

كما ترغب إدارة "البلوغرانا"، في أن يغير نيمار سلوكه داخل الملعب وخارجه.

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية في الفترة الأخيرة، أنباء عن رغبة نيمار في العودة إلى الفريق الكتالوني، الذي رحل عنه في عام 2017، للانضمام إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت من النجم البرازيلي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وشارك صاحب الـ27 عاما في 23 مباراة مع سان جيرمان في كافة المسابقات هذا الموسم، وسجل 23 هدفا.

المصدر: matchtv.ru