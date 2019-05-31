 
مباشر

موغوروزا تبلغ رابع أدوار "رولان غاروس" (فيديو)

الرياضة

موغوروزا تبلغ رابع أدوار
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxem

صعدت اللاعبة الإسبانية غاربين موغوروزا بلانكو إلى الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو، على حساب الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

ولم تواجه النجمة الإسبانية، المصنفة 19، صعوبة كبيرة في تخطي عقبة يلينا سفيتولينا، المصنفة تاسعة، وتغلبت عليها بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و29 دقيقة فقط.

وستواجه ، في الدور الرابع، اللاعبة الأمريكية سلون ستيفنز، المصنفة سابعة، التي فازت بدورها على السلوفينية بولونا هيركوغ، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(5-7) و(6-4).

المصدر: "twitter/rolandgarros"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الزعيم أعدم مبعوثه لترامب بالمطار".. إليك أغرب قصص وطرق إعدام كيم جونغ أون لمسؤوليه!