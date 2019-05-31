موغوروزا تبلغ رابع أدوار "رولان غاروس" (فيديو)

صعدت اللاعبة الإسبانية غاربين موغوروزا بلانكو إلى الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو، على حساب الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

ولم تواجه النجمة الإسبانية، المصنفة 19، صعوبة كبيرة في تخطي عقبة يلينا سفيتولينا، المصنفة تاسعة، وتغلبت عليها بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و29 دقيقة فقط.

Spanish Smiles 😄@GarbiMuguruza improves to 6-0 in third round matches at Roland-Garros after sending off Elina Svitolina 6-3 6-3.#RG19pic.twitter.com/Jo2APnY2Eo — Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая 2019 г.

وستواجه ، في الدور الرابع، اللاعبة الأمريكية سلون ستيفنز، المصنفة سابعة، التي فازت بدورها على السلوفينية بولونا هيركوغ، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(5-7) و(6-4).

المصدر: "twitter/rolandgarros"