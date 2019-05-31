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مورينيو يسمي أفضل لاعب من الجيل الجديد

الرياضة

مورينيو يسمي أفضل لاعب من الجيل الجديد
AFP SEBASTIEN BOZON
مورينيو يسمي أفضل لاعب من الجيل الجديد
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يرى المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، أن النجم البرازيلي الصاعد دافيد نيريس، هو أفضل لاعب من الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "نيريس يعكس تماما ما يجب أن يكون عليه اللاعب البرازيلي.. بالنسبة لي، هو الأفضل من الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم".

وقدم نيريس (20 عاما) هذا الموسم، أداء رائعا مع فريقه أياكس أمستردام الهولندي، حيث قاده للتتويج بالثنائية المحلية الكأس والدوري، وبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون نيريس من بين أبرز اللاعبين الذين ستعول عليهم الجماهير البرازيلية، لقيادة منتخب "السيلسياو" للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق منافساتها في الـ14 من الشهر المقبل، للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ العام 2007.

المصدر: eurosport.ru

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