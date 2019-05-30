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الزمالك يسقط في كمين الحربي! (فيديو)

الرياضة

الزمالك يسقط في كمين الحربي! (فيديو)
Reuters
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تعثر فريق الزمالك، في عقر داره، أمام ضيفه الإنتاج الحربي (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع المهاجم المغربي الزمالك في المقدمة بهدف أحرزه، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورد الضيوف بهدف التعادل عبر مدافعهم معاذ الحناوي سجله من ضربة جزاء، عند الدقيقة 54، من زمن اللقاء الذي جرى على إستاد "بترو سبورت".

واكتفى الزمالك بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 67 نقطة (من 30 مباراة)، وبقي في المركز الثالث في ترتيب الدوري، الذي يتصدره الأهلي، برصيد 74 نقطة، حصدها من 32 مباراة.

في المقابل، رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 38 نقطة، واحتل المركز الحادي عشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt

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