أعلن المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، أوسكار تاباريز، قائمة من 23 لاعبا لـ "La celeste" لخوض نهائيات بطولة" كوبا أمريكا" لكرة القدم، التي ستنطلق يوم 14 يونيو المقبل، في البرازيل.

وسيقود الهداف التاريخي لمنتخب "لا سيليستي - La celeste" لويس سواريز، هجوم منتخب بلاده في البطولة، رغم إصابة حرمته من المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا مع فريقه برشلونة (1-2).

وجاءت قائمة منتخب الأوروغواي، كالتالي:

لحراسة المرمى: فرناندو موسليرا، مارتين سيلفا، مارتين كامبانيا

لخط الدفاع: دييغو غودين، خوسه ماريا خيمينيز، سيباستيان كواتيس، مارتين كاسيرس، جيوفاني غونزاليس، دييغو لاكسالت، مارسيلو ساراتشي

لخط الوسط: لوكاس توريرا، ماتياس فيتشينو، رودريغو بيتانكور، ناهيتان نانديز، فيديريكو فالفيردي، ايكولاس لوديرو، جيورجيان دي أراسكايتا، غاستون بيريرو

لخط الهجوم: إيديسون كافاني، كريستيان ستواني، ماكسيميليانو غوميز، جونثان رودريغيز، لويس سواريز.

وسيلعب منتخب الأوروغواي في المجموعة الثالثة (C)، التي تضم أيضا كلا من، الإكوادور، اليابان، وتشيلي.

المصدر: "twitter/AUFOficial"