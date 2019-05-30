بالفيديو.. فريق صيني يشارك بثلاثة حراس في مباراة واحدة والنتيجة كارثية

تخللت مباراة نادي بيجينج رينهي ضد غوانزو إيفرغراند، في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الصيني لكرة القدم، واقعة طريفة ونادرة، بإقحام بيجينج ثلاثة حراس مرمى في تشكيلته.

واضطر فريق بيجينج إلى الدفع بثلاثة حراس مرمى في مواجهة غوانزو، وشارك أحدهم في مركزه الطبيعي حارس مرمى، بينما شارك الحارسان الآخران في مركزين مختلفين.

فريق يلعب بـ3 حراس.. 1 في المرمى و2 في الهجوم!

واقعة فريدة قدمها نادي بيجين رينهي عندما شارك بـ3 حراس في مباراة بكأس الاتحاد الصيني بسبب وجود 3 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء منهم حارسان pic.twitter.com/deHElAZarN — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) 30 мая 2019 г.

وشارك حارس المرمى بينج ليو، بدلا من لاعب الوسط ويزهي سون، في الدقيقة 43 من عمر المباراة، ودفع مدرب بيجينج، بالحارس الثالث تشين لي، قبل نهاية المباراة بسبع دقائق، وسحب لاعب الوسط زهانغ يوفينغ.

وأشرك بيجينج الحراس الثلاثة مرغما، بسبب وجود 3 لاعبين فقط على دكة بدلائه في مواجهة غوانزو، منهم حارسا المرمى، اللذان شاركا في اللقاء.

وخسر بيجينج المباراة بنتيجة عريضة، قوامها خمسة أهداف مقابل لا شيء.

المصدر : وكالات