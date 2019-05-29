المايسترو فيدرر يواصل مشواره في ملاعب "رولان غاروس" (فيديو)

حجز النجم السويسري، روجر فيدرر، مقعدا له في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 مليون يورو.

وجاء تأهل المايسترو فيدرر، المصنف ثالثا، على حساب منافسه الألماني أوسكار أوتي، بفوزه عليه بثلاث مجموعات نظيفة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-3) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و37 دقيقة فقط.

وضرب فيدرر موعدا في الدور الثالث، مع النرويجي كاسبر رود، الذي فاز بدوره على الإيطالي ماتيو بيرتيني، المصنف 29، بثلاث مجموعات متتالية أيضا، بواقع: (6-4) و(7-5) و(6-3).

يذكر أن روجر فيدرر (37 عاما)، الذهب الذي لا يصدأ، أحرز لقب بطولة فرنسا المفتوحة، مرة واحدة فقط في العام 2009، رغم أنه يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بسلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، برصيد 20 لقبا، حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات