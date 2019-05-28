شاهد.. الفرعون صلاح يتأهب لنهائي دوري الأبطال
يستعد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، للعام الثاني على التوالي، عندما يواجه الريدز فريق توتنهام، يوم السبت المقبل.
ونشر الفرعون محمد صلاح، صورا له من مشاركته في تدريبات الريدز، استعدادا للنهائي المرتقب، الذي سيقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية مدريد.
28 мая 2019 г.
يذكر أن محمد صلاح خاض المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، في الموسم الماضي ضد ريال مدريد (1-3)، ولكن النجم خرج من أرض الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، في نهاية الشوط الأول، إثر تلقيه إصابة في الكتف عقب احتكاك مع قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس.
المصدر: "twitter/MoSalah"