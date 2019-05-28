أعلن نادي أولمبيك ​مارسيليا​ الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا عن تعيين البرتغالي أندريه ​فيلاش بواش​ مدربا للفريق ليقوده في الموسمين المقبلين، خلفا للفرنسي ​رودي غارسيا​.

وقال مالك النادي الفرنسي، فرانك ماكورت: "نحن سعداء لتعيين مدرب حقق نجاحا ملحوظا على أكبر الأصعدة في أوروبا والعالم، فيلاش بواش لديه فلسفة وطريقة لعب نريدها في مارسيليا، ستساعدنا في مشروعنا بعد موسم سيء".

واكتفى مارسيليا بالمركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي (ليغ 1)، برصيد 61 نقطة، تحت قيادة المدرب السابق رودي غارسيا.

وترك أندريه ​فيلاش بواش (41 عاما) مهمة تدريب نادي شانغهاي سبايج الصيني، بعد الموسم (2016-2017)، للمشاركة في رالي داكار 2018، لكنه انسحب بسبب حادثة، قبل أن يعود إلى عالم الساحرة المستديرة.

وحقق المدرب البرتغالي إنجازات كبيرة مع فريق بورتو في الموسم (2010-2011)، وقاده إلى التتويج بلقب بطل الدوري والكأس والسوبر، إضافة إلى لقب بطل الدوري الأوروبي، واختير أفضل مدرب في أوروبا في ذلك الموسم.

كما تولى فيلاش بواش خلال مسيرته أيضا، مهمة تدريب الثنائي اللندني تشيلسي وتوتنهام، وفريق زينيت بطرسبورغ الروسي.

المصدر: وكالات