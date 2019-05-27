بيان الاتحاد المصري لكرة القدم حول ثنائية الدوري وكأس إفريقيا

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا حول استكمال الدوري المحلي الممتاز ومشاركة منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة القارة السمراء في مصر.

ونشر الاتحاد المصري للكرة، البيان الصادر عنه، بعد اجتماعه اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وفيما يلي نص البيان:

بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم 🇪🇬⚽ pic.twitter.com/9jb1O5yh8l — EFA.eg (@EFA) 27 мая 2019 г.

المصدر: "twitter/efa"