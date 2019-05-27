تقارير.. كونتي يعود للتدريب في "الكالتشيو"

كشفت تقارير إعلامية، أن الإيطالي أنطونيو كونتي، سيتولى مسؤولية تدريب نادي إنتر ميلان خلفا لـ لوتشيانو سباليتي، انطلاقا من الموسم المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير، جون لوكا دي مارزيو، قرب عودة كونتي للتدريب في الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، بنشر خبر عبر موقعه، كشف فيه موعد الإعلان الرسمي عن تعيين كونتي على رأس الإدارة الفنية لإنتر، وتفاصيل العقد بين الطرفين.

وأوضح دي مارزيو، أن الإعلان الرسمي سيكون في الـ29 من الشهر الجاري، وسيوقع كونتي عقدا مع "النيراتزوري"، سيمتد لثلاثة أعوام.

ونجح إنتر ميلان في إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإيطالي في المركز الرابع، ليحجز مقعدا في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسبق لكونتي أن خاض تجربة ناجحة في "الكالتشيو"، عندما أشرف على يوفنتوس بين العامين 2011 و2014، وتوج معه بعدة ألقاب محلية.

ولم يرتبط المدرب البالغ 50 عاما، مع أي فريق منذ انفصاله عن تشيلسي الإنجليزي صيف العام الماضي.

المصدر: matchtv.ru