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تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد إلى ريال مدريد

الرياضة

تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد إلى ريال مدريد
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حدد نادي تشيلسي الإنجليزي سعر بيع نجمه الأول البلجيكي إدين هازارد المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وفقا لشبكة "سكاي سبورت".

 وذكرت الشبكة العالمية، أن تشيلسي يرغب بالحصول على مبلغ قيمته 130 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 165 مليون دولار، من أجل التخلي عن نجمه هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة "سكاي"، أن تقييم ريال مدريد الإسباني لصفقة شراء هازارد وصل إلى مبلغ 88 مليون جنية إسترليني ما يساوي 112 مليون دولار.

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ويقع تشيلسي تحت ضغط المفاوضات قبل يناير القادم ، إذ يمكن للبلجيكي عندها الانتقال إلى أي فريق بصفقة انتقال حر "مجانية"، على أن يرحل في صيف 2020، كون هازارد يدخل في عامه الأخير المتبقي له بعقده مع تشيلسي.  

المصدر: وكالات

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