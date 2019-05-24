فياش بواش مهتم بتدريب مرسيليا

أبدى المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الجمعة في تصريحات بمدينة بلباو الإسبانية، اهتمامه بتولي منصب المدير الفني لفريق مرسيليا خلفا لرودي غارسيا الذي سيرحل نهاية الموسم.

وقال فياش بواش (41 عاما): "لقد دخلت في السابق في مفاوضات مع مرسيليا عام 2013 قبل أن أقرر الذهاب إلى روسيا لتدريب زينيت سان بطرسبورغ"، مشيرا إلى أن الفريق الفرنسي هو "أحد أكبر الأندية الأوروبية مع الكثير من العراقة، لأنه بطل أوروبا أيضا".

وتابع "بالتأكيد هو فريق يثير اهتمامي".

وأضاف المدرب السابق لبورتو البرتغالي وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين خلال حديثه في "قمة كرة القدم في بلباو"، "هذا النادي في أيد أمينة مع أندوني زوبيزاريتا (المدير الرياضي الإسباني) الذي أعرفه جيدا، بالطبع. إذا عرضوا علي المنصب، سنلتقي وقد تكون هناك إمكانية لتدريب الفريق".

وكان مدرب مرسيليا رودي غارسيا أعلن الأربعاء ترك منصبه بعد موسم غير ناجح مع النادي الجنوبي.

وقال غارسيا الذي يحتل فريقه المركز السادس وفشل في إيصاله إلى المسابقات الأوروبية "لقد قررت الرحيل. اقترحت هذا الحل على الرئيس الذي وافق عليه".

وفشل مرسيليا في التأهل إلى مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وخرج مبكرا من مسابقتي الكأس المحليتين حيث سقط في دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة على يد ستراسبورغ بركلات الترجيح، ثم من دور الـ64 في مسابقة كأس فرنسا على يد أندريزيو من الدرجة الرابعة صفر-2.

المصدر: أ ف ب