رولان غاروس.. كيريوس ينسحب بعدما وصف البطولة بـ"السيئة"

انسحب الأسترالي نيك كيريوس من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بحسبما أعلن الجمعة منظمو ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الأحد على ملاعب رولان غاروس، بعد أيام من اعتبارها "سيئة".

وكعادته لفت كيريوس المثير للجدل الأنظار الأسبوع الماضي في دورة روما عندما ضرب أرض الملعب بمضربه قبل أن يرمي كرسيا على الأرض، تعبيرا عن غضبه بعد معاقبته بحسم شوط في مباراة الدور الثاني وانسحابه أمام النرويجي كاسبر رود (3-6 و7-6 /7-5/ و1-2).

كما وجه الأسترالي (24 عاما والمصنف 36 عالميا) مطلع الأسبوع الحالي انتقادا على وسائل التواصل الاجتماعي، للبطولة الفرنسية، ووصفها بـ "السيئة" بعد تدريب مع البريطاني أندي موراي على الملاعب العشبية التي تستضيف منافسات بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الكبرى.

وكتب كيريوس على إنستغرام: "أعتقد أن هذه (ويمبلدون) هي أفضل بطولة في العالم، أنظروا إلى هذه المساحة الخضراء المثالية"، مضيفا "تخلصوا من الأرض الرملية. من يحب الأرضية الرملية؟ إنها سيئة جدا".

وأضاف: "بطولة فرنسا المفتوحة سيئة مقارنة بهذا المكان".

ولم يوضح المنظمون أسباب انسحاب كيريوس الذي كان من المقرر أن يواجه في الدور الأول البريطاني كاميرون نوري (مصنف 41)، وسيستدعى بدلا منه، أفضل الخاسرين في التصفيات.

المصدر: أ ف ب