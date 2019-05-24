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ديبالا يحسم مصيره مع يوفنتوس

الرياضة

ديبالا يحسم مصيره مع يوفنتوس
Reuters Alberto Lingria
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قطع اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، كل الشكوك حول رحيله عن البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا نيته البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال ديبالا في تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية اليوم: أنا سعيد مع يوفنتوس، وأبلغت باراتيشي المدير الرياضي للنادي برغبتي في الاستمرار مع البيانكونيري خلال الموسم المقبل.

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وبالنسبة لتجربة اللعب مع رونالدو قال ديبالا: "أنا محظوظ للغاية بقدرتي على اللعب مع الثنائي الأعظم في كرة القدم، رونالدو مع يوفنتوس وميسي في الأرجنتين، أحاول دائما الاستفادة من وجودي معهما لاكتساب الخبرة اللازمة.

المصدر: وكالات

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