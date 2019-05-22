ساري يبحث مستقبله مع تشيلسي بعد نهائي "يوروبا ليغ"

أكد الإيطالي ماوريتسيو ساري أنه سيبحث مع إدارة فريقه تشيلسي الإنجليزي مستقبله، وذلك بعد خوض نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، أواخر الشهر الحالي.

وقال ساري اليوم الأربعاء: "سأتحدث إلى (إدارة) النادي لأنني أرغب في معرفة ما إذا كانت مسرورة مني أم لا"، مذكرا بتبقي عامين في عقده الحالي.

وشدد ساري على رفضه الربط بين مستقبله ونتيجة نهائي الدوري الأوروبي، مؤكدا أنه "إذا كان الأمر كذلك، أريد الرحيل من الآن... عشرة أشهر من العمل، وبعدها يتقرر كل شيء بنتيجة 90 دقيقة... هذا الأمر لن يكون سويا. إما أن تكونوا سعداء بما أقوم به أو غير سعداء"، في إشارة إلى مسؤولي تشيلسي المملوك من الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال المدرب الإيطالي: "أعتقد أننا حظينا بموسم جيد، مع العديد من المشاكل بالطبع... أنهينا الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث، بلغنا نهائي كأس الرابطة وهي مسابقة صعبة جدا، والآن سنخوض نهائي مسابقة يوروبا ليغ. إذا تمكنا من الفوز بها، سيصبح الموسم رائعا".

وانضم ساري إلى آراء سابقة صدرت عن أرسنال والمشجعين الإنجليز، في انتقاد اختيار عاصمة أذربيجان لاستضافة النهائي، لا سيما لبعدها الجغرافي عن لندن (نحو أربعة آلاف كلم). وأوضح أن "المكان مشكلة كبيرة لمشجعينا. أعتقد أنه كان من الأفضل لو أقيم النهائي في مكان آخر".

وتحدثت تقارير إيطالية، يوم الأربعاء، عن احتمال عودة ساري إلى بلاده لتولي الإشراف على يوفنتوس بدلا من ماسيميليانو أليغري، الذي أعلن الأسبوع الماضي رحيله عن الفريق بعد خمسة مواسم على رأس إدارته الفنية.

وفي الموسم الأول مع المدرب السابق لنابولي، تمكن تشيلسي من الحلول ثالثا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. كما سيكون النادي أمام فرصة التتويج بلقب قاري عندما يخوض نهائي المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية بمواجهة غريمه اللندني أرسنال، في 29 مايو في باكو.

وقوبل ساري، لا سيما أسلوب اللعب الذي اعتمده مع الفريق الأزرق، بآراء متفاوتة في أوساط المشجعين. كما بات محط تقارير صحافية تلمح إلى إمكان عودته إلى إيطاليا، خاصة في ظل شغور منصب المدرب في فريقي يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وروما.

وإضافة إلى ضمان مشاركة تشيلسي في دوري الأبطال الموسم المقبل، تمكن ساري من إيصال الفريق إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي 4-3 بركلات الترجيح، بينما فقد لقبه في كأس الاتحاد بخسارته في الدور الخامس أمام مانشستر يونايتد 0-2.

المصدر: أ ف ب