كونتي يكسب معركته القضائية مع تشيلسي

يبدو أن تشيلسي الإنجليزي سيضطر لدفع مبلغ مالي قدره 10.3 مليون يورو كتعويض للمدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، بعدما فاز الأخير بمعركته القضائية ضد النادي.

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية بأن محكمة التحكيم الرياضي، قضت لصالح المدرب، ولكن يمكن للقضية أن تنتهي في المحكمة العليا إذا رفض تشيلسي قبول الحكم.

وأقال النادي الإنجليزي كونتي، الصيف الماضي، قبل عام من انتهاء عقده، ولكن محاميي المدرب أكدوا أنه كان يستحق الحصول على مبلغ 10.3 مليون يورو.

في المقابل، رأى النادي أن سلوك كونتي (49 عاما) خرق شروط تعيينه بعدما وقع في مشادات مع لاعبين أمثال، دييغو كوستا.

وأنفق رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، أكثر من 80 مليون يورو كتعويض للمدربين المقالين منذ شرائه النادي في 2003، حيث أصبح كونتي تاسع مدرب يقال من تشيلسي، منذ شراء أبراموفيتش النادي، حيث أتاح الفرصة لماوريتسيو ساري، الذي بات مستقبله مهددا مع الفريق أيضا.

المصدر: وكالات