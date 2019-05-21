ميسي على رأس قائمة منتخب الأرجنتين استعدادا لكوبا أمريكا

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، يوم الثلاثاء، تشكيلة من 23 لاعبا استعدادا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل.

وتضم التشكيلة القائد ليونيل ميسي، ويغيب عنها ماورو إيكاردي وغونزالو هيغواين.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي في مركز تدريب إزيزا بالقرب من بوينس آيرس إن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وبينهم العائدان سيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا، "هم من نعتبرهم الأفضل".

وبعد فترة ابتعاد عن المنتخب عقب مونديال 2018 في روسيا، خاض ميسي، في مارس الماضي، مباراة ودية خسرتها الأرجنتين أمام فنزويلا 1-3 في مدريد. ولم يلعب نجم برشلونة الإسباني إلا تلك المباراة تحت إشراف المدرب سكالوني، الذي تولى المهمة بعد المونديال.

وعاد إلى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ الخروج من ثمن النهائي أمام فرنسا الذي توجت باللقب، دي ماريا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وأغويورو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يستدع سكالوني المهاجمين الآخرين هيغواين، المعار من يوفنتوس الإيطالي إلى تشيلسي الإنجليزي، وإيكاردي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي الذي غاب لفترة عن صفوف الفريق بين فبراير ومطلع أبريل، على خلفية خلافات مع النادي بشأن عقده وسحب شارة القيادة منه.

وسيحتفل ميسي خلال البطولة التي تقام بين 14 يونيو والسابع من يوليو، بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، وهو لا يزال يلهث وراء لقب أول مع منتخب بلاده.

ويشارك في البطولة القارية منتخبا قطر بطل آسيا واليابان، كضيفين من خارج القارة، إضافة إلى منتخباتها العشرة وهي البرازيل المضيفة، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي حاملة اللقب، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، بيرو، الأوروغواي وفنزويلا.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثانية إلى جانب كولومبيا وباراغواي وقطر، وهي لم تحرز اللقب منذ 1993 رغم بلوغها النهائي أربع مرات، في النسخ الخمس الأخيرة (2004، 2007، 2015 و2016).

وبعد النهائي الأخير، أعلن ميسي اعتزال اللعب دوليا بعد فشله في إحراز لقب في ثلاث مباريات نهائية خلال عامين (كوبا أمريكا مرتين ونهائي مونديال البرازيل 2014 أمام ألمانيا)، قبل أن يعود عن قراره في 2017.

وتستعد الأرجنتين لخوض المسابقة القارية بمباراة ودية مع نيكاراغوا في السابع من يونيو.

وفي ما يأتي تشكيلة اللاعبين:

لحراسة المرمى: أغوستين ماركيسين (أمريكا مكسيكو المكسيكي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، وإستيبان أندرادا (بوكا جونيورز)..

للدفاع: جرمان بتسيلا (فيورنتينا الإيطالي)، خوان فويث (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، رنزو سارافيا (راسينغ كلوب)، راميرو فونيس موري (فياريال الإسباني)، وميلتون غاسكو (ريفر بلايت).

للوسط: لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا (باريس سان جرمان)، غيدو رودريغيز (أمريكا مكسيكو)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتس الإسباني)، روبرتو بيريرا (واتفورد الإنجليزي)، رودريغو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بلايت) وماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي).

للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وماتياس سواريز (ريفر بلايت).

المصدر: أ ف ب