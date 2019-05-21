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شاهد.. احتفالات جماهيرية صاخبة في مانشستر بعد الثلاثية التاريخية للسيتي

الرياضة

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شهدت مدينة مانشستر الإنجليزية احتفالات جماهيرية ضخمة بالإنجاز الكبير الذي حققه مانشستر سيتي، بتتويجه بالثلاثية التاريخية في إنجلترا هذا الموسم.

وحقق السيتي إنجازا تاريخيا، بعدما بات أول فريق إنجليزي يتوج بالثلاثية المحلية في موسم واحد، الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة.

واستقبل الآلاف من جماهير مانشستر سيتي موكب اللاعبين الذي طاف شوارع المدينة بحافلة مكشوفة، وتناوب لاعبو السيتيزينز على حمل الكؤوس الثلاثة في أجواء احتفال هيستيرية.

المصدر: وكالات

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