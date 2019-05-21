قبل شهر من الـ "كان".. صيام بن يوسف يعلن اعتزاله اللعب مع منتخب تونس

أعلن المدافع التونسي، صيام بن يوسف، اعتزاله اللعب مع المنتخب التونسي لكرة القدم، قبل أسابيع من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مفضلا ترك بيان أسباب ذلك إلى وقت لاحق.

وفي منشور بالفرنسية عبر حسابه على "إنستغرام"، كتب بن يوسف، اليوم الثلاثاء: "أفيدكم بأنه قبيل بطولة أمم إفريقيا 2019، وبعد تفكير ملي ومقابلات مع الجهاز الفني، قررت وضع حد لمسيرتي الدولية".

وأضاف لاعب نادي قاسم باشا التركي، البالغ 30 عاما: "أرى أنه في هذه الظروف، عائلتي ومستقبلي مع النادي هما الأولوية بالنسبة إلي"، متابعا "أشكر كل من كانوا أوفياء تجاهي في السراء والضراء. تمثيل بلادي كان شرفا وفخرا هائلا بالنسبة إلي".

لكن بن يوسف امتنع عن ذكر الظروف التي دفعته إلى الاعتزال، قائلا "سأعود في وقت لاحق إلى الأسباب التي دفعتني لاتخاذ هذا القرار".

وعلق زميله في قاسم باشا لاعب الوسط الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه": "لا أصدق قرارك يجب أن تلعب على الأقل خمس سنوات، لكن أتمنى لك الأفضل يا شقيقي". فيما كتب راضي الجعايدي، نجم الدفاع التونسي السابق ومدرب ساوثمبتون الإنجليزي تحت 23 عاما: "لا تزال شابا"، وأضاف زميله الآخر لاعب الوسط الكوسوفي لوريت صديقو: "أنت المنتخب الوطني".

وأشارت تقارير صحافية إلى أن بن يوسف رفض أن يكون بديلا في تشكيلة المدرب الفرنسي، ألان جيريس، والتي تضم قلبي الدفاع ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) ورامي البدوي (الفيحاء السعودي).

وسجل بن يوسف هدفين في 50 مباراة دولية خاضها مع المنتخب التونسي، علما بأنه كان ضمن التشكيلة التي شاركت في نهائيات مونديال روسيا 2018، وشارك أساسيا في أول مباراتين، ضد إنجلترا وبلجيكا ضمن المجموعة السابعة، وغاب عن الأخيرة ضد بنما بسبب الإصابة.

وتخوض تونس المتوجة بلقب كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة (2004)، منافسات النسخة المقبلة في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم مالي وموريتانيا وأنغولا.

المصدر: أ ف ب