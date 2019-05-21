مفاجآت في قائمة منتخب الفراعنة لأمم إفريقيا

أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي، خافيير أغيري، اختار قائمة من 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل.

وشهدت القائمة، عودة وليد سليمان، نجم الأهلي، وعبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بجانب انضمام أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري المصري.

ولم تشهد القائمة المعلنة، أسماء عبد الله جمعة ورمضان صبحي ومحمد عواد وعمرو السولية ومحمود كهربا.

وجاءت القائمة كالتالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (سموحة) - محمود عبد الرحيم جنش (الزمالك).



خط الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - محمود حمدي الونش (الزمالك) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - عمر جابر (بيراميدز) - أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).



خط الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - علي غزال (فيرنس البرتغالي) - نبيل عماد دونغا (بيراميدز) - وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).



خط الهجوم: أحمد علي (المقاولون العرب) - مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني).

إقرأ المزيد

ويلعب منتخب الفراعنة، وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر المقبل، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وسيتم تقليص الأسماء في القائمة إلى 23 لاعبا وإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي للعبة في الـ11 من الشهر المقبل.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

المصدر: وكالات