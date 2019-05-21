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أوساسونا يعود إلى الليغا بأقدام غرناطة

الرياضة

أوساسونا يعود إلى الليغا بأقدام غرناطة
CAOsasuna/twitter
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ضمن أوساسونا الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، قبل 3 جولات من نهاية دوري الدرجة الثانية، بعد فوز غرناطة على الباسيتي بهدف دون رد.

ويتصدر أوساسونا، الذي هبط من دوري الأضواء في 2017، دوري الدرجة الثانية برصيد 78 نقطة من 39 مباراة وضمن إنهاء الموسم في المركزين الأول أو الثاني بعد خسارة الباسيتي، صاحب المركز الثالث، على أرضه ليتأخر بفارق عشر نقاط عن المتصدر.

وقضى أوساسونا 14 موسما في دوري الدرجة الأولى الإسباني قبل أن يهبط في 2014، وعاد في 2016 قبل أن يهبط في العام التالي.

وأفضل مركز احتله في دوري الأضواء هو المركز الرابع عام 2006، وبلغ الدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الأوروبي عام 2007، بينما حصل على مركز وصيف بطل كأس ملك إسبانيا عام 2005.

ويتأخر غرناطة صاحب المركز الثاني بأربع نقاط عن أوساسونا ويتفوق بست نقاط على الباسيتي، ويحتاج إلى انتصار آخر لضمان العودة لدوري الأضواء بعد هبوطه في 2017.

المصدر: رويترز

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