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بالفيديو.. وفاة حكم كرة قدم أثناء المباراة

الرياضة

بالفيديو.. وفاة حكم كرة قدم أثناء المباراة
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توفي الحكم البوليفي، فيكتور هوغو هورتاد، على أرضية الملعب، بعد سقوطه في الدقيقة الـ 47 من لقاء جمع فريقي ألوايز ريادي وأورينتي بيتروليرو أمس ضمن الدوري البوليفي الممتاز لكرة القدم.

ورغم تدخل الطاقم الطبي بسرعة، ونقل الحكم مباشرة بسيارة الإسعاف إلى المشفى، إلا أن مساعي إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة. وذكرت الصحافة المحلية البوليفية أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية.

وأقيمت المباراة في مدينة قرب العاصمة لاباز على علو يصل إلى 4150 مترا عن سطح الأرض، وهو علو ينصح بعض الأطباء بتجنبه عند ممارسة كرة القدم والرياضات التي تحتاج لجهد كبير، لما لذلك من خطر على عمل أجهزة الجسم الحيوية.

المصدر: mirror.co.uk

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