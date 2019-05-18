هدد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، بالرحيل عن الفريق الملكي، إذا تدخل أي شخص في عمله.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه مع ضيفه ريال بيتيس غدا، في الجولة الأخيرة من "الليغا": "إنها المواجهة الأخيرة في الموسم، وعملنا جيدا لإنهاء البطولة بشكل جيد، ونريد أن نودع مشجعينا، فقد كانت سنة معقدة، وسنعود أكثر حماسا، وأعمل لجعل الجماهير فخورة باللاعبين".

"If I can't choose my own team, I'll leave"



There will be a summer of upheaval at @realmadriden



And Zidane wants to make his own decisions



👀https://t.co/2AKXWcbphopic.twitter.com/1RuVvHrn02 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 18 мая 2019 г.

وبسؤاله عن مستقبل حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس مع النادي الملكي، أجاب "زيزو": "رحيل كيلور نافاس؟ لا أفكر في ذلك، ولا أريد أن أتحدث عما سيحدث العام المقبل، وهناك الكثير من الأقاويل، دعونا نركز على المباراة، وما قلته من قبل وأقوله حاليا هو أن مركز حراسة المرمى سيكون واضحا للغاية، ولا شيء أكثر".

Zidane: “Could it be Keylor's last game? I don't think so. There are many rumours about what's going to happen but I'm not going to say anything.



“It's my decision. I'm the coach, I will always do what I want and if I can't then I'll quit. That's clear."



😳 pic.twitter.com/Ra2cvBFCZ6 — Goal (@goal) 18 мая 2019 г.

وهدد زيدان بالرحيل عن الريال في حال التدخل في عمله، حيث قال: "قرار من سيكون الحارس الأول، ومن الثاني، ومن الثالث هو قراري وحدي، أنا من يتخذ القرارات داخل الملعب، أنا المدرب، إذا لم أحصل على ما أريد سأرحل فورا عن النادي".

المصدر: وكالات